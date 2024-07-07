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Колыванов: происходящее с Англией из рук вон не по-футбольному, так и Евро могут выиграть

Колыванов: происходящее с Англией из рук вон не по-футбольному, так и Евро могут выиграть
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Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре сборной Англии после матча со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

«Англия потихонечку проходит и проходит дальше, вообще не показывая комбинационной игры. Говорят, что кто-то не играет, а проходит дальше. Я даже не знаю, как характеризовать их команду. У них яркие футболисты, но доходит до смешного — они так и финал могут выиграть. Не знаю, до какой степени им будет везти. Но то, что происходит — это из рук вон не по-футбольному», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии встретится с нидерландской национальной командой. Матч состоится 10 июля.

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