Колыванов: происходящее с Англией из рук вон не по-футбольному, так и Евро могут выиграть

Российский тренер Игорь Колыванов высказался об игре сборной Англии после матча со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.

«Англия потихонечку проходит и проходит дальше, вообще не показывая комбинационной игры. Говорят, что кто-то не играет, а проходит дальше. Я даже не знаю, как характеризовать их команду. У них яркие футболисты, но доходит до смешного — они так и финал могут выиграть. Не знаю, до какой степени им будет везти. Но то, что происходит — это из рук вон не по-футбольному», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии встретится с нидерландской национальной командой. Матч состоится 10 июля.