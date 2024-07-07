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«Мы бы никому не уступали». Онопко — о том, как выглядела бы сборная России на Евро-2024

«Мы бы никому не уступали». Онопко — о том, как выглядела бы сборная России на Евро-2024
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Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился мнением о чемпионате Европы в Германии после матчей четвертьфинала.

— Кто выиграет Евро?
— Желаю победы сборной Испании. Я там играл, знаю футбол, культуру. Нравится, как играет команда.

— Как бы на турнире выглядела сборная России?
— Достойно. Мы бы никому не уступали. Из того, что вижу, только Испанию могу выделить, ещё Грузия и Швейцария понравились. Но есть Испания и все остальные.

— На ваш взгляд, Россия бы вышла из группы?
— Да, — приводит слова Онопко «РБ Спорт».

Известны обе пары полуфиналистов. Нидерланды сыграют с национальной командой Англии, а Испания — с Францией. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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