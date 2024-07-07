«Зенит» — единственная российская команда в рейтинге лучших клубов мира по версии IFFHS

Санкт-петербургский «Зенит» стал единственной командой из России в рейтинге лучших клубов мира по версии Международной федерации футбольной истории (IFFHS).

В этом рейтинге были учтены результаты с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Сине-бело-голубые разделили 409-е место ещё с четырьмя клубами. «Зенит» набрал 58 очков по системе IFFHS.

Первое место в указанном рейтинге занял мадридский «Реал» (371 очко). На второй строчке расположился «Манчестер Сити» с 369 очками.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. Также сине-бело-голубые выиграли Фонбет Кубок России, в Суперфинале этого турнира победив калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: