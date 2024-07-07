Мостовой: кто не хочет смотреть матчи Англии — не смотрите, допускаю их победу на Евро

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мыслями об игре некоторых сборных на чемпионате Европы — 2024.

«Англия вымучила очередную победу, но я к этому спокойно отношусь на протяжении всего Евро. В полуфинале играют все, о ком я говорил. Исключение — Германия, но так сложился жребий. Кто не хочет матчи Англии — не смотрите. Допускаю, что они вообще могут выиграть Евро. Другое дело, что Франция играет не лучше — там похожая ситуация.

Давайте теперь уберём Англию и Францию из полуфинала, а добавим Австрию со Швейцарией. Наша сборная установила антирекорды по игре с Испанией на ЧМ-2018 — это худшая игра сборной в истории, однако выиграли и все радовались, будто стали чемпионами. Посмотрите сейчас на Грузию — их Испания отвалтузила по полю, однако их встречают как героев. Если бы Англия не вышла из группы, их можно было бы гнобить. Однако они играют в полуфинале», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.