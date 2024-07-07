Латышонок: читал, что всю игру «Спартак» бил в меня. Хочется спросить: вы футбол смотрели?

Голкипер «Зенита» и экс-вратарь «Балтики» Евгений Латышонок назвал свой лучший матч в составе калининградцев в прошедшем сезоне.

– Считается, что твой самый крутой матч в Кубке со «Спартаком». Ты согласен?

– Нет. Не считаю, что это для меня был суперматч. У меня все игры были плюс-минус на одном уровне. Потом читал комментарии: писали, что, мол, в него всю игру били. Так и хотелось спросить: вы футбол-то смотрели? Я же не просто так в воротах играю, выбираю позицию, стойку, сокращаю угол, например. Вот игроку и некуда бить.

Я просто играл и делал свою работу. Моментов у соперника было много.

– Удивлён этому ответу.

– Я повторю: давления на игроков в Кубке России не было. К тому же была ротация, поэтому играть было легче, и команде удалось пройти далеко.

– Окей, а какой матч тогда лучший в прошлом сезоне?

– Сложно выделить. С «Зенитом» весной хорошо играл на ленточке. А с точки зрения вовлечённости в командную игру… Мне было запрещено играть, например, на опорника. То есть розыгрыш мяча либо через защитников, либо вперёд. Поэтому оценить свою игру ногами не могу, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.