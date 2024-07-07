«Краснодар» близок к покупке защитника из «Расинга» за $ 4,5 млн — журналист Десабатто

«Краснодар» близок к покупке 24-летнего правого защитника аргентинского «Расинга» Гастона Мартирены. Об этом сообщает журналист Фабрицио Десабатто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, вице-чемпион России заплатит за Мартирену $ 4,5 млн (€ 4,1 млн). Подчёркивается, что в «Краснодаре» отметили высокий уровень игры 24-летнего футболиста.

Напомним, в 2024 году Мартирена принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.

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