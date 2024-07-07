Вратарь «Зенита» Латышонок рассказал, когда и из-за чего начался его прогресс

Голкипер «Зенита» и экс-вратарь «Балтики» Евгений Латышонок высказался о своём прогрессе в прошлом сезоне.

– Теперь к прошлому сезону. Многие отмечали твой прогресс. Но насколько это уместное слово? Стал ли ты принципиально лучше, выйдя с «Балтий» в РПЛ, или здесь ты просто на виду, а твой уровень остался таким же, каким и был?

– Думаю, прогресс начался, когда тренером вратарей стал Глеб Витальевич Пресняков. Это было зимой 2023-го. Когда он пришёл, то сразу стал мне доверять и во всём процессе мне было комфортно. Тренировки мне очень подходили. Очень хорошо ко мне относился, и я с каждым днём чувствовал себя всё увереннее. А уже в РПЛ сам уровень футбола помогал расти. Я же много играл – в чемпионате, Кубке. Очень большой опыт. Плюс полученная в середине сезона травма меня закалила. Весь отпуск восстанавливался. Думаю, стал ещё сильнее.

– То есть доверие очень важная штука.

– Конечно. Не скажу, что у меня были откровенные ошибки. Но когда ты знаешь, что в случае одной-двух ты не присядешь на скамейку – чувствуешь себя увереннее, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.