Игрок «Баварии» де Лигт почти согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт почти согласовал личные условия контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» уверены в успехе сделки с футболистом. Сообщается, что де Лигт дал понять своему агенту, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Клубы продолжают переговоры.

Напомним, в минувшем сезоне де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.