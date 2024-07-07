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Фото: яркие эмоции принца Уильяма во время матча Англии со Швейцарией на Евро-2024

Фото: яркие эмоции принца Уильяма во время матча Англии со Швейцарией на Евро-2024
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Вчера, 6 июля, состоялся матч 1/4 финала Евро-2024, в котором сборная Англии в серии пенальти обыграла швейцарскую национальную команду со счётом 5:3 (основное и дополнительное время — 1:1). На игре присутствовал принц Уильям, который не скрывал своих эмоций во время этого противостояния.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Фото: Carl Recine/Getty Images

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 1
5 : 3
Швейцария
0:1 Эмболо – 75'     1:1 Сака – 80'    

Игра проходила на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия).

На 75-й минуте нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо вывел свою команду вперёд. На 80-й минуте полузащитник сборной Англии Букайо Сака сравнял счёт.

В полуфинале Евро-2024 английская национальная команда встретится с Нидерландами. Игра состоится 10 июля.

Календарь матчей Евро-2024
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