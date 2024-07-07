Александер-Арнольд прокомментировал победу Англии над Швейцарией в 1/4 финала Евро-2024

Защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над Швейцарией в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане выиграли в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

«Это было очень важно для нас сегодня. Это показало, что мы верим в свои силы. Мы верили до самого последнего удара в матче. Мы показали это в последних двух матчах. У нас есть настрой, чтобы победить любого соперника. Это была ещё одна хорошая победа для командного духа», — приводит слова Александер-Арнольда пресс-служба УЕФА.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии встретится с национальной командой Нидерландов. Матч состоится в среду, 10 июля.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 победила сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.