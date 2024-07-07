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Виктор Давила сообщил своему окружению, что ему некомфортно в России — 365scores

Виктор Давила сообщил своему окружению, что ему некомфортно в России — 365scores
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Нападающий ЦСКА Виктор Давила сообщил своему окружению, что он не комфортно чувствует себя в России и хочет вернуться в мексиканскую лигу. Об этом информирует 365scores Mexico в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, этот фактор может оказать давление на красно-синих для начала возможных переговоров о трансфере 26-летнего нападающего в «Америку».

Давила является воспитанником чилийского «Уачипато», откуда потом перебрался в мексиканскую «Некаксу». Уже потом в Мексике поиграл за «Пачуку» и «Леон». В сезоне-2023/2024 футболист сыграл за красно-синих 32 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. При этом его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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