Игрок сборной Англии Конса поделился эмоциями от победы над Швейцарией в 1/4 финала Евро

Центральный защитник сборной Англии Эзри Конса поделился эмоциями от победы над Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы — 2024. Напомним, англичане выиграли в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

«Это был волшебный опыт, то, о чём я мечтал в детстве, желая играть в таких матчах. Я благодарен главному тренеру за то, что он поставил меня в состав, и главное, что мы сегодня победили. Очень эмоциональная игра, но нам удалось это сделать.

Серия пенальти? Никогда не было сомнений, особенно с теми ребятами, которые их били. Очень уверенно. Это то, над чем мы работаем уже довольно долгое время. Никогда не знаешь, выиграешь ли ты по пенальти или выйдешь дальше до серии. Мы знали, что готовы, если дело дойдёт до этого.

Победа на Евро? Это зависит от нас. Если мы продолжим демонстрировать дух и сплочённость, я уверен, что мы сможем дойти до самого конца и выиграть всё», — приводит слова Конса пресс-служба УЕФА.