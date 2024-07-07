Кепа может стать вторым вратарём «Реала» в случае ухода Лунина — Marca

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага, выступавший в прошедшем сезоне за мадридский «Реал» на правах аренды, может вернуться в «королевский» клуб в случае ухода голкипера команды Андрея Лунина, сообщает интернет-издание Marca.

По информации источника, если игрок сборной Украины не согласится быть «вторым номером» после Тибо Куртуа в «Реале», то клуб снова обратится к лондонцам. Сам Кепа может согласиться на такие условия. Сообщается, что Аррисабалага также рассматривает вариант с переходом в саудовский «Аль-Иттихад» и пока не определился с решением.

Напомним, в минувшем сезоне Лунин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль», а Кепа пропустил 18 голов в 20 матчах, восемь раз сыграл «на ноль».