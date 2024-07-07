Игрок «Локомотива» Сарвели — о переходе Глушенкова в «Зенит»: переживаю за него

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

— Глушенков ушёл в «Зенит». Рады за него?

— Максим — мой хороший друг. Все его решения я понимаю. Если ему там будет хорошо, он будет играть и станет чемпионом, я его, конечно, поздравлю. Переживаю за него.

— Не было бы круче, если бы он стал чемпионом вместе с вами в «Локомотиве»?

— Это было бы супер, — приводит слова Сарвели «РБ Спорт».

Напомним, Глушенков является воспитанником академии «Чертаново» и выступал за «Локомотив» с января 2023 года. На счету игрока 13 голов и 26 результативных передач в 54 матчах за московский клуб. 20 июня пресс-служба «Зенита» официально объявила о переходе игрока. Контракт с Глушенковым подписан по схеме «4+1». Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России. По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака выиграла шестой титул подряд.