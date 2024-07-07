«Крылья Советов» разгромили «Сокол» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и саратовский «Сокол». Игра проходила на стадионе «Металлург» в Самаре. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу клуба, представляющего Российскую Премьер-Лигу.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий самарского клуба Владислав Шитов. На 45-й минуте Бенхамин Гарре укрепил преимущество хозяев. На 63-й минуте форвард Владимир Писарский довёл счёт до разгромного. На 82-й минуте полузащитник «Крылья Советов» Иван Бобёр забил четвёртый гол своей команды. На 85-й минуте нападающий Дмитрий Цыпченко сделал счёт 5:0. На 90-й минуте Писарский оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Крылья Советов» набрали 41 очко и заняли девятое место.

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