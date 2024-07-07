Брат Тони Крооса посвятил полузащитнику трогательное письмо в честь окончания его карьеры

Бывший полузащитник Феликс Кроос, брат экс-футболиста «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, опубликовал трогательное письмо, посвящённое завершению карьеры Тони.

«Найти слова, чтобы описать это путешествие, фактически невозможно! Но я всё равно попробую. У тебя было так много товарищей, которые помогали на пути к мировой карьере. Я очень благодарен этим людям. Но теперь я могу утверждать, что был частью этого пути с самого первого шага. От футбольного поля во дворе панельного дома в Грайфсвальде до дуэлей 1 на 1 (некоторые из которых я выиграл) в собственном саду в Ростоке. От общих побед в юности до болезненного отъезда из дома в Мюнхен в 16 лет. От первой профессиональной игры до 868-й!

Мне будет не хватать болеть за тебя, страдать и праздновать вместе с тобой! Но прежде всего я бесконечно благодарен за все эти моменты. Титулы и успехи – это одно, но путь, который ты прошёл, был уникальным. Теперь этот путь окончен, но ты так много оставил позади. Ты стал примером для подражания для бесчисленного количества детей и людей. И в конце концов ещё и надеждой всей страны!

Я всегда равнялся на тебя! Я был твоим самым большим поклонником! Спасибо, старший брат! В течение 17 лет перед игрой было одно и то же сообщение: «Удачи!» Желаю тебе того же в следующей игре, потому что следующий матч 1 на 1 в саду обязательно настанет!» — написал Феликс Кроос на своей странице в соцсетях.