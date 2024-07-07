Обляков оценил уровень готовности ЦСКА к новому сезону

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением об уровне готовности красно-синих к новому сезону.

«Как оцениваю уровень готовности к сезону? В районе 60%. Пока усваиваем тренерские задумки, что-то получается, что-то ещё нет. Чувствуем, что двигаемся вперёд», — приводит слова Облякова Bobsoccer.

В 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет с «Ростовом». Этот матч состоится 20 июля. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Новым главным тренером красно-синих стал сербский специалист Марко Николич, контракт с которым рассчитан до лета 2026 года. До того как возглавить ЦСКА, Николич тренировал «Шабаб Аль-Ахли».

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