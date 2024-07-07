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«Всё определяет результат». Черчесов — об упрощении тактики команд на Евро-2024

«Всё определяет результат». Черчесов — об упрощении тактики команд на Евро-2024
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Главный тренер сборной Казахстана и экс-наставник национальной команды России Станислав Черчесов высказался об упрощении тактики на чемпионате Европы в Германии.

«То же самое было и у нас в сборной. Мы прекрасно понимали качества Артёма Дзюбы и на этом играли. Команде это было комфортно, а не потому, что мне так хотелось.

Вы говорите про упрощение игры, а я говорю про эффективность. Мы же выходим всегда побеждать. Футбол — это не фигурное катание, где за артистичность дают очки. Все определяет результат», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Известны обе пары полуфиналистов. Нидерланды сыграют с национальной командой Англии, а Испания — с Францией. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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