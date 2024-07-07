«Есть у этого и другая сторона». Латышонок – об отличных условиях в академии «Краснодара»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, являющийся воспитанником «Краснодара», высказался об условиях в академии «быков».

– С точки зрения инфстрастуктуры, организации в «Краснодаре» – всё просто вау?

– Условия, наверное, лучшие в России. Питание, тренировки, поля, своя школа – это космос. Но есть и другая сторона всего этого. Подъем в 7 утра: завтрак, тренировка, школа, обед, тренировка. Темп, темп, темп – постоянно вокруг что-то происходит. Телефон даётся на 30 минут в день перед сном. И так почти каждый день.

Это всё очень тяжело, особенно приезжим. Ладно местные, могли хотя бы на выходные уйти домой», — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 26-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.