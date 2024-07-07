В «Динамо» рассказали о ситуации с выплатами «Торино» за трансфер Сазонова

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, когда итальянский «Торино» рассчитается с бело-голубыми за трансфер защитника Сабы Сазонова, который состоялся в конце августа 2023 года.

«Платёж предусмотрен в сентябре — там такой график выплат в связи с тем, что мы продали его в конце трансферного окна. Это будет последний платёж», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в октябре минувшего года гендиректор «Динамо» сообщил, что московский клуб получил первый транш за трансфер защитника, а следующий должен состояться через год.

В минувшем сезоне Сазонов принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 523 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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