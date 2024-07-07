«От нас ничего не ждали, не было никакой задачи». Латышонок — о «Балтике» в Кубке России

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, ранее игравший за «Балтику», высказался о выступлении калининградского клуба в розыгрыше Фонбет Кубка России в сезоне-2023/2024. Напомним, «Балтика» дошла до Суперфинала турнира, где уступила «Зениту» (1:2).

– Чудо в Кубке России. Кто-то в это верил?

– Честно: не думал об этом. То есть играем – хорошо. Прошли дальше – хорошо. Но главное – чемпионат. Очень не хотелось вылетать. В какой-то момент у нас вообще был сумасшедший график. Даже нормально не тренировались.

– Как это тогда работает: в Кубке – Суперфинал, а в чемпионате вылет.

– Полагаю, дело в давлении. В Кубке от нас ничего не ждали. Не было никакой задачи. Играли более раскованно. Но Кубок давал нам только дополнительную усталость. Это тоже причина неудачи на финише сезона – просто не хватило сил на концовку. Проседали физически и оборонялись всей командой.

– На «Зенит» же можно было найти силы. Вы же повели даже.

– Да, а потом ребята просто умерли, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.