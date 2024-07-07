Дмитрий Булыкин: в финале Евро должны встретиться Англия с Испанией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, какие национальные команды встретятся в финале Евро-2024.

«Англия победила по делу, но выиграли так на тоненького, что могли и оступиться. Запаса прочности не было — могли где-то сыграть не так, как им хотелось. За счёт фарта и сильного рвения прошли дальше. А дальше будет ещё интереснее.

Честно говоря, все команды еле-еле прошли четвертьфиналы. Сейчас все умеют играть в футбол. Как ни крути, все топовые сборные оказались в полуфинале — тут уже могут немного дать слабину. Может что-то пойти не по плану. Думаю, в финале Евро должны встретиться Англия с Испанией. Но футбол интересен своей непредсказуемостью и эмоциями», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Нидерландами, а испанская национальная команда с Францией.

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