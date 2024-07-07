ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Более 300 тыс. немецких фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия

Более 300 тыс. немецких фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия
Аудио-версия:
Комментарии

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали онлайн-петицию о переигровке матча 1/4 финала, в котором сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2 и покинула домашний для себя Евро-2024. Об этом информирует Sky Sport Germany.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

Сообщается, что инициатор петиции считает, что главный арбитр матча Энтони Тейлор допустил многочисленные ошибочные решения. Например, речь идёт об эпизоде на 106-й минуте игры, когда атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако Тейлор не назначил пенальти.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с французской национальной командой. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android