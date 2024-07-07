Более 300 тыс. немецких фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали онлайн-петицию о переигровке матча 1/4 финала, в котором сборная Германии проиграла Испании со счётом 1:2 и покинула домашний для себя Евро-2024. Об этом информирует Sky Sport Germany.

Сообщается, что инициатор петиции считает, что главный арбитр матча Энтони Тейлор допустил многочисленные ошибочные решения. Например, речь идёт об эпизоде на 106-й минуте игры, когда атакующий полузащитник бундестим Джамал Мусиала попал мячом в руку защитнику «Фурия Роха» Марку Кукурелье, однако Тейлор не назначил пенальти.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании встретится с французской национальной командой. В другом полуфинале сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: