Экс-член совдира «Фенербахче» Баки прокомментировал вылет сборной Турции с Евро
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Бывший член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал поражение в матче со сборной Нидерландов в 1/4 финала чемпионата Европы в Германии.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
06 июля 2024, суббота. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 1
Турция
0:1 Акайдын – 35' 1:1 де Врей – 70' 2:1 Мюльдюр – 76'
Удаления: нет / Йылдырым – 90+6'
«Я считаю, что ближе к концу опыт голландских игроков как на клубном уровне, так и на уровне национальной команды, сыграл свою роль. Они смогли изменить ситуацию в игре с Турцией. Опыт может принести много пользы в таких турнирах.
Каждый в Турции должен гордиться командой. Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить, но в футболе иногда этого не хватает», — сказал Баки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин). Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен.
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