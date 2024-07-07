Дмитрий Сычёв назвал сборную, которая выиграет Евро-2024

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв высказался об игре французской национальной команды на чемпионате Европы — 2024.

«Сборная Франции собственными силами забила 0 голов, в этом и заключается прагматизм, они в полуфинале. Понятно, что все ждут зрелищного футбола от них, но пока имеем то, что имеем, напряжение большое, поэтому такой футбол получается. Игра с португальцами скучная? Если говорить про зрелищность, конечно, матч с португальцами был в такой общей канве Евро, но мы видели матч между сборными Испании и Германии, другие валидольные игры, поэтому матч на матч не приходится. Как я говорил, ставлю на победу Франции», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Напомним, в полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Францией, а национальная команда Англии проведёт матч с Нидерландами. Игры пройдут 9 и 10 июля соответственно.

Евро-2024 по футболу проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.