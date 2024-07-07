ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ростова» Глебов высказался о готовности команды к новому сезону РПЛ

Капитан «Ростова» Глебов высказался о готовности команды к новому сезону РПЛ
Комментарии

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о готовности команды к новому сезону Российской Премьер-Лиги после поражения со счётом 2:3 в товарищеском матче с «Краснодаром» в гостях.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
06 июля 2024, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Зубенко – 13'     1:1 Смолов – 59'     2:1 Сперцян – 65'     2:2 Комличенко – 78'     3:2 Окоронкво – 82'    
Удаления: нет / Комличенко – 90+3'

«У нас ещё больше 10 дней до старта чемпионата, работаем. Нам ещё готовиться и готовиться. Думаю, что к началу сезона мы подойдём в хорошей форме», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице. Из Кубка России «Ростов» вылетел на стадии полуфинала финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» откроет матчем с московским ЦСКА. Игра состоится в Ростове-на-Дону 20 июля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android