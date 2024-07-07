Капитан «Ростова» Глебов высказался о готовности команды к новому сезону РПЛ

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о готовности команды к новому сезону Российской Премьер-Лиги после поражения со счётом 2:3 в товарищеском матче с «Краснодаром» в гостях.

«У нас ещё больше 10 дней до старта чемпионата, работаем. Нам ещё готовиться и готовиться. Думаю, что к началу сезона мы подойдём в хорошей форме», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона РПЛ «Ростов» набрал 43 очка и занял седьмое место в турнирной таблице. Из Кубка России «Ростов» вылетел на стадии полуфинала финала Пути регионов, проиграв калининградской «Балтике».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Ростов» откроет матчем с московским ЦСКА. Игра состоится в Ростове-на-Дону 20 июля.