На презентации Мбаппе в «Реале» ожидается более 80 тысяч человек и световое шоу — Relevo

Ожидается, что на презентации нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, которая должна состояться 16 июля, будут присутствовать более 80 000 болельщиков. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «сливочные» намерены сделать масштабную презентацию французского нападающего, которая будет включать в себя большие экраны, на которых будут проецироваться изображения и видео с Мбаппе. Кроме того, будет подготовлен специальный подиум и «грандиозное» световое шоу.

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3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: