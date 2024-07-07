Булыкин: Испания смотрится гораздо лучше Франции, которая не забила ни одного гола с игры

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся Испания и Франция. Матч состоится 9 июля.

«Удивляет, что у Франции ни одного гола с игры своими футболистами. Но мы все понимаем, что против Франции настраиваются в два раза сильнее — им тяжелее забивать. Мбаппе играет в маске, а остальные футболисты не показывают своих стопроцентных возможностей.

Отлично смотрятся только испанцы, которые играют, владеют мячом, как обрабатывают и дают пас. В них видится фаворит Евро. Но в футболе не всегда побеждает фаворит. Тем не менее сборная Испания смотрится гораздо лучше Франции, которая не забила ни одного гола с игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.