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Булыкин: Испания смотрится гораздо лучше Франции, которая не забила ни одного гола с игры

Булыкин: Испания смотрится гораздо лучше Франции, которая не забила ни одного гола с игры
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся Испания и Франция. Матч состоится 9 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Удивляет, что у Франции ни одного гола с игры своими футболистами. Но мы все понимаем, что против Франции настраиваются в два раза сильнее — им тяжелее забивать. Мбаппе играет в маске, а остальные футболисты не показывают своих стопроцентных возможностей.

Отлично смотрятся только испанцы, которые играют, владеют мячом, как обрабатывают и дают пас. В них видится фаворит Евро. Но в футболе не всегда побеждает фаворит. Тем не менее сборная Испания смотрится гораздо лучше Франции, которая не забила ни одного гола с игры», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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