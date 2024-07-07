Игрок «Локомотива» Карпукас поделился мнением о Евро-2024

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о чемпионате Европы в Германии.

— Кто станет чемпионом Евро?

— Мне всегда нравилась сборная Испании и в целом испанский футбол, поэтому болею за эту сборную на чемпионате Европы. Нравится, как эта команда играет тактически. Испания давно далеко не проходила по сетке. Хочется ее похвалить за выступление в этот раз.

— Кто попадет в финал помимо Испании?

— Думаю, это будет Англия.

— Какие сборные понравились на Евро?

— Австрия, Дания и Германия. Импонирует качество игры, которые показывают эти команды.

— Немцы очень жестко играли против испанцев в четвертьфинале, травмировали Педри. Их грубость не смущает?

— По мне должны были давать две желтые карточки и удалить Крооса, но, может, судья захотел с ним красиво попрощаться. Он этого заслужил своей карьерой.

— Какая сборная стала главным открытием турнира?

— Грузины – молодцы. Они вышли из группы, это для них большое достижение.

— От каких команд ждали большего на турнире? Кто разочаровал своим выступлением?

— Из топ-сборных не понравились Италия и Англия. Также назову Францию. В противостоянии с Португалией, команда Роналду мне больше импонировала, чем французы, — приводит слова Карпукаса «Евро-Футбол.Ру».