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Игрок «Локомотива» Карпукас поделился мнением о Евро-2024

Игрок «Локомотива» Карпукас поделился мнением о Евро-2024
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о чемпионате Европы в Германии.

— Кто станет чемпионом Евро?
— Мне всегда нравилась сборная Испании и в целом испанский футбол, поэтому болею за эту сборную на чемпионате Европы. Нравится, как эта команда играет тактически. Испания давно далеко не проходила по сетке. Хочется ее похвалить за выступление в этот раз.

— Кто попадет в финал помимо Испании?
— Думаю, это будет Англия.

— Какие сборные понравились на Евро?
— Австрия, Дания и Германия. Импонирует качество игры, которые показывают эти команды.

— Немцы очень жестко играли против испанцев в четвертьфинале, травмировали Педри. Их грубость не смущает?
— По мне должны были давать две желтые карточки и удалить Крооса, но, может, судья захотел с ним красиво попрощаться. Он этого заслужил своей карьерой.

— Какая сборная стала главным открытием турнира?
— Грузины – молодцы. Они вышли из группы, это для них большое достижение.

— От каких команд ждали большего на турнире? Кто разочаровал своим выступлением?
— Из топ-сборных не понравились Италия и Англия. Также назову Францию. В противостоянии с Португалией, команда Роналду мне больше импонировала, чем французы, — приводит слова Карпукаса «Евро-Футбол.Ру».

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