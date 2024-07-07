Майкл Олисе прибыл в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию»

22-летний крайний нападающий английского «Кристал Пэлас» и сборной Франции Майкл Олисе прибыл в Мюнхен для завершения своего перехода в «Баварию».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Бавария» выплатит «Кристал Пэлас» £ 45 млн (€ 53 млн) в качестве фиксированной суммы и ещё £ 5 млн (€ 5,9 млн) в виде бонусов. Условия личного контракта также уже согласованы.

Напомним, в минувшем сезоне французский футболист принял участие в 19 матчах чемпионата Англии, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.