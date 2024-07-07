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Болельщики «ПСЖ» попросили российский банк «вернуть Сафонова во Францию»

Болельщики «ПСЖ» попросили российский банк «вернуть Сафонова во Францию»
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Болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили акцию, в рамках которой подготовили баннер, призывающий известный российский банк вернуть во Францию вратаря Матвея Сафонова. При этом просьба была написана по-русски, но латинскими буквами.

Напомним, ранее появилась информация, что Сафонов сумел покинуть Россию вопреки проблемам с задолженностью по алиментам. О переходе Матвея «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

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