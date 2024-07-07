Вратарь «Зенита» Латышонок признался, что у него были мысли остаться в «Балтике»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, ранее выступавший в составе «Балтики», заявил, что рассматривал вариант с продолжением карьеры в калининградском клубе.

– Давай через тебя как через первоисточник будем развеивать слухи. Правда ли, что за пять лет в Калининграде ты настолько прикипел к городу, команде, что в принципе сомневался в отношении того, стоит ли уходить?

– Правда. Мысли остаться были. Но подумал о том, что, если не сделаю этот шаг, буду жалеть всю жизнь. Шанс играть за топ-клуб даётся раз в жизни. Мне 26 лет. Должен хвататься за такую возможность», — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 26-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.