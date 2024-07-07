Латышонок: без агента я бы до сих пор сидел между второй и третьей командой «Краснодара»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал об уходе из стана «быков» в 2019 году.

– Агент по сути сам выкупил тебя из «Краснодара».

– Это правда. Половину он, половину – «Балтика». Но там сумма 1.5 млн рублей. Думаю, не будь агента, я до сих пор бы там сидел где-то между второй и третьей командой», — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, о переходе Латышонка «Зенит» объявил 14 июня. 26-летний Евгений является воспитанником академии «Краснодара», откуда летом 2019 года перешёл в «Балтику». В минувшем сезоне во всех турнирах голкипер провёл 34 матча и пропустил 44 мяча, при этом восемь раз Латышонок оставил ворота своей команды «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.