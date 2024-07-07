Осинькин прокомментировал информацию о возможном переходе Сергеева в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в самарский клуб.

— У нас ведётся работа по трансферам. Ни один трансфер ни на вход, ни на выход я не хочу комментировать. С удовольствием прокомментируем состоявшиеся трансферы. Сейчас мы тренируемся в том составе, в котором заканчивали чемпионат, но минус Горшков и Салтыков.

— Были бы счастливы, если Сергеев вернётся в «Крылья»?

— Само собой. Этот провокационный вопрос задайте болельщикам. Они помнят каждый из его мячей и в ФНЛ, и в РПЛ. Дальше нет смысла об этом говорить, — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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