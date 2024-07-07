В «Крыльях Советов» не исключили переход Сергеева в ближайшее время

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном возвращении в клуб Ивана Сергеева из «Зенита». Ранее о возможности такого трансфера сообщал журналист Иван Карпов.

«Мы понимаем, что команде нужно некоторые позиции усилить. Работаем в этом направлении. Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если бы Иван Сергеев оказался у нас», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Иван Сергеев выступает за петербургский «Зенит» с 2022 года. Нападающий сыграл в прошедшем сезоне в 39 матчах, отметившись 11 голами и пятью результативными передачами. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 5 млн.