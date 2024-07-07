Вратарь «Зенита» Латышонок: некоторые приёмы Игнашевича использую до сих пор

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, ранее игравший за «Балтику», высказался о экс-наставнике калининградцев Сергее Игнашевиче.

– Казалось, Игнашевич уж очень близко к сердцу воспринимал любые неудачи. Это так?

– Николаевич переживал. Хотя он такой человек, который не особо показывает эмоции. Знаю, что он каждый день отдавался, очень хотел добиться результата. Но не получилось. Когда он пришёл, то постарался изменить менталитет команды. И некоторые приёмы я до сих пор использую в своей подготовке. У него был интересный тренировочный процесс, мне нравился.

– Веришь, что он ещё раскроется на высоком уровне?

– Да», — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

За свою профессиональную карьеру тренера Игнашевич поработал ассистентом в ЦСКА, а также главным тренером в «Торпедо» и «Балтике».

Последним местом работы 44-летнего специалиста был калининградский клуб. В сезоне-2022/2023 Игнашевич вывел «Балтику» в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге (67 очков). В минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где проиграла «Зениту» (1:2), а также заняла 15-е место с 26 очками и напрямую покинула Премьер-Лигу.