Станислав Черчесов посетил тренировку «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий казахстанскую национальную команду, посетил тренировку «Зенита», которая проходит на базе клуба в Удельном парке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Завтра, 8 июля, сине-бело-голубые сыграют с сербским клубом «Црвена Звезда» в матче Летнего кубка.

Напомним, 60-летний специалист занимал должность главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. За этот период под руководством Черчесова российская национальная команда приняла участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых 25 раз одержала победу, 11 раз сыграла вничью и 21 раз потерпела поражение. Под руководством Черчесова сборная России дошла до стадии 1/4 финала чемпионата мира — 2018 в России.

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