«Мои мысли только о «Реале». Эндрик — после поражения сборной Бразилии в 1/4 финала Копы

17-летний игрок бразильского «Палмейраса» Эндрик, который этим летом перейдёт в мадридский «Реал», поделился мыслями о «Королевском клубе» после поражения сборной Бразилии в матче с Уругваем в 1/4 финала Кубка Америки — 2024.

«Да, я уже думаю о «Реале». Сейчас очень трудно говорить, потому что, к сожалению, мы вылетели, но сейчас мои мысли только о Мадриде», — приводит слова Эндрика интернет-издание Marca.

Сегодня Эндрик провёл полный матч в составе сборной Бразилии, однако отметиться результативными действиями в нём не сумел.

Напомним, летом Эндрик перейдёт в «Реал» за € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Эндрик является воспитанником «Палмейраса», прошёл путь от U17 до основной команды.