Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024 после завершения стадии 1/4 финала

Суперкомпьютер Opta определил главного фаворита чемпионата Европы — 2024 после завершения стадии 1/4 финала этого турнира.

Opta считает, что главными претендентами на победу на Евро-2024 являются сборные Испании и Франции (обе — 30%). Шансы сборной Англии оцениваются в 23%, а вероятность победы Нидерландов — 17%.

Напомним, в 1/2 финала Евро-2024 между собой сыграют следующие сборные:

9 июля. Испания — Франция.

10 июля. Нидерланды — Англия.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.