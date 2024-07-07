В «Крыльях» рассказали, как проходит подготовка к новому сезону

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о том, как проходит подготовка команды к сезону-2024/2025.

«Мы провели два хороших отрезка: сначала в Самаре, потом в Казани. Вернулись в Самару, сыграли контрольный матч. Понятно, что не стоит делать каких-то выводов по итогу этих матчей. Команда в хорошем состоянии готовится к сезону. В целом всё, что запланировано, выполняется», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 чемпионата России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».