В «Крыльях Советов» заявили, что работают над трансфером левого защитника

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что самарский клуб ведёт работу над укреплением позиции левого защитника.

«Действительно после ухода Горшкова мы бы хотели укрепить позицию левого защитника. Работа в этом направлении ведётся», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, нынешним летом левый защитник Юрий Горшков перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с новым клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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