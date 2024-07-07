Видеообзор победы сборной Уругвая по пенальти в матче 1/4 финала Копы-2024 с Бразилией

В ночь с 6 на 7 июля на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе завершился матч 1/4 финала Кубка Америки — 2024 между сборными Уругвая и Бразилии. Его победителем стала уругвайская национальная команда, которая после ничьей 0:0 в основное время выиграла серию послематчевых пенальти со счётом 4:2.

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На 74-й минуте встречи национальная команда Уругвая осталась в меньшинстве после просмотра VAR — прямую красную карточку получил за грубую игру правый защитник Наитан Нандес. По прошествии двух таймов основного времени команды не выявили победителя, завершив его вничью со счётом 0:0.

Серия пенальти: Вальверде (Уругвай) — 1:0, Милитао (Бразилия) — 1:0, Бентанкур (Уругвай) — 2:0, Перейра (Бразилия) — 2:1, де Арраскаета (Уругвай) — 3:1, Дуглас Луис (Бразилия) — 3:1, Хименес (Уругвай) — 3:1, Мартинелли (Бразилия) — 3:2, Угарте (Уругвай) — 4:2.

Ранее стало известно, что в полуфинал Копа Америка — 2024 пробились национальные команды Аргентины, Канады и Колумбии. В четвертьфинале аргентинцы переиграли в серии пенальти Эквадор (1:1, 4:2 пен.), канадцы также в послематчевой серии прошли Венесуэлу (1:1, 4:3 пен.), колумбийцы разгромили Панаму со счётом 5:0.