Видеообзор разгромной победы сборной Колумбии в матче 1/4 финала Копы-2024 с Панамой

Сегодня, 7 июля, на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум» в США завершился матч четвертьфинала Кубка Америки (Копы-2024), в котором сборная Колумбии встретилась с командой Панамы. Игра завершилась разгромной победой колумбийцев со счётом 5:0.

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На восьмой минуте счёт в матче открыл колумбийский форвард Джон Кордоба. Голевая передача на счету атакующего хавбека Хамеса Родригеса. На 15-й минуте Хамес успешно исполнил пенальти. На 41-й минуте с передачи всё того же Хамеса довёл результат до разгромного Луис Диас. В середине второго тайма Ричард Риос забил четвёртый мяч в ворота Панамы. Ассистировал ему Даниэль Муньос. В компенсированное ко второму тайму время Мигель Борха, реализовав 11-метровый, установил окончательный результат.

Таким образом, Колумбия в полуфинале Кубка Америки сыграет с Уругваем. Игра пройдёт сегодня, 7 июля, и начнётся в 4:00 мск.