Талалаев — о Роналду: Португалия забила бы больше голов, если бы был профильный форвард

Известный российский тренер Андрей Талалаев поделился мыслями об игре 39-летнего нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и 41-летнего защитника португальцев Пепе.

«Большего ожидал от Роберто Мартинеса и этой Португалии. Криштиану Роналду? Время приходит и нужно принимать решения! Португалия могла бы забить намного больше голов, если бы был профильный центрфорвард. Роналду надо было выпускать обязательно. Он лидер, он тащит за собой команду, он капитан, просто ему надо было дозировать время.

Проблему вратаря португальцы решили. У Пепе, наверное, третья молодость. Мартинес вынужден, однако, держать низкую линию обороны. У Пепе есть опыт, умение, желание доказать, что он состоятелен. Он пробежал 8,4 км. Это возможно для центрального защитника, если команда обороняется так низко. Если нужно, чтобы человек просто был, держал раздевалку, то Пепе ещё может играть в больших клубах, помогать, двигать их и даже трофеи завоёвывать. Роналду и Пепе — звёзды не только португальского, но и мирового футбола», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Роналду принял участие в пяти матчах чемпионата Европы — 2024, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей. Пепе провёл на турнире четыре игры.

Португалия покинула Евро-2024, проиграв в четвертьфинале Франции в серии послематчевых пенальти. В полуфинале сборная Франции встретится с испанской национальной командой. Игра состоится 9 июля.