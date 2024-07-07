«Он уже в истории, не так ли?» Дешам раздражённо ответил на критику в адрес Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко ответил на вопрос, не кажется ли ему, что нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе далёк от своей лучшей формы. Напомним, 25-летний футболист принял участие в четырёх матчах Евро-2024, в которых отметился одним голом.

«Даже если он не готов на 100%, его присутствие всё равно влияет на соперников, вынуждает адаптироваться. Я знаю это. Вам не кажется, что он уже вошёл в историю? Учитывая то, что он уже сделал? Он хочет войти в историю в ещё больше степени.

Вместе с ним и медицинским персоналом мы сделали всё для того, чтобы он смог играть. Во время подготовки [к Евро-2024] у него тоже были небольшие проблемы со спиной, но Килиан с нами», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, Мбаппе вынужден играть в защитной маске для лица из-за перелома носа, который он получил в 1-м туре группового этапа Евро-2024 с Австрией (0:1).

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: