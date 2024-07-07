«Он был рождён, чтобы вести команду вперёд». Игрок Франции Коло Муани — о Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Рандаль Коло Муани высказался о капитанстве Киллиана Мбаппе в национальной команде.

«У меня он был капитаном в клубе. Это ощущается немного иначе, но для него это в порядке вещей, так как у Киллиана есть дар руководить командой. Он даёт идеи, советы игрокам. Мбаппе пережил немало событий. Я думаю, что он был рождён, чтобы вести команду вперёд», — приводит слова Коло Муани интернет-издание RMC Sport.

25-летний футболист принял участие в четырёх матчах нынешнего чемпионата Европы. За это время Мбаппе забил один гол, реализовав удар с 11-метровой отметки. Это произошло во встрече 3-го тура группового этапа с Польшей (1:1). Также нападающий отметился одной результативной передачей.