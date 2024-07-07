«Зенит» или ЦСКА? «Балтика», блин!» Латышонок впервые объяснил мем, связанный с его фразой

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, ранее выступавший в составе «Балтики», впервые объяснил мем, связанный с его фразой после финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:0).

– Главный мем после «Спартака» – твой ответ на вопрос о сопернике в финале. «Зенит» или ЦСКА? «Балтика», блин (в оригинале использовано нецензурное слово. – Прим «Чемпионата»).

– Рассказываю, как было. Финальный свисток, вся команда выбегает, начинает меня обнимать, поздравлять. А я вообще не понимаю, что происходит. Вокруг сразу куча непонятных людей с телефонами, микрофонами. Один, второй вопрос. А я просто думаю: отстаньте уже от меня. И вот подошёл парень, тоже попросил ответить. Что-то спрашивает, спрашивает, а потом – «Зенит» или ЦСКА? И я уже просто устал на всё отвечать. И вырвалось. Хотел, чтобы меня просто оставили в покое. Самое главное, что даже не запомнил этого. А на следующий день – куча сообщений.

– Да, тебя запомнили именно по этой фразе.

– И ведь говорят, что я кого-то оскорбил. Якобы я не уважаю «Зенит» или ЦСКА. Это не так. Я ко всем отношусь с уважением. А «Зенит» и вовсе лучшая команда страны, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.