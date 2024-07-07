Корниленко: у Горшкова было хорошее предложения от «Зенита»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о переходе бывшего защитника клуба Юрия Горшкова в «Зенит».

«Никаких обид ни со стороны Горшкова, ни со стороны клуба нет. Мы поблагодарили Юру за всё, что он сделал для клуба. Думаю, что и для него, и для клуба это были прекрасные четыре года. У него было действительно хорошее предложение. Мы с пониманием отнеслись к его выбору. Надеемся, что дальше в его карьере всё сложится прекрасно», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, нынешним летом левый защитник Юрий Горшков перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с новым клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.