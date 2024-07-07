Латышонок рассказал, как играл с «Зенитом», когда СМИ писали о его скором уходе в клуб

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок, ранее выступавший в составе «Балтики», рассказал об игре в составе калининградцев с сине-бело-голубыми в матче Суперфинала Фонбет Кубка России. Напомним, «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

– Вернёмся к Суперфиналу. Интересен вот какой момент: к моменту матча с «Зенитом» уже все телеграм-каналы написали, что ты ведёшь с клубом переговоры о переходе. Как выходить на поле, когда такой фон?

– Абстрагироваться. Конечно, мне постоянно скидывали эти новости, спрашивали. Просто временный игнор.

– А тренер с тобой говорил?

– Кажется, он говорил со мной после матча с «Ростовом». Сказал, что сейчас вокруг меня будет много информации, но попросил концентрироваться на работе. Свою историю в пример привёл, когда тоже мог перейти в другой клуб. То есть разговор состоялся. А Глеб Витальевич меня и так хорошо знал – понимал, что никакая информация на меня не повлияет, — рассказал Латышонок в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.