ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маттеус считает, что Киммих способен стать немецким Родри

Маттеус считает, что Киммих способен стать немецким Родри
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный защитник сборной Германии Лотар Маттеус отметил важность хавбека бундестим Йозуа Киммиха после матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией (2:1).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 19:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
ДВ
Германия
1:0 Ольмо – 51'     1:1 Вирц – 89'     2:1 Мерино – 119'    
Удаления: Карвахаль – 120+5' / нет

«Он [Киммих] может быть нашим Родри, если довериться ему. Вы видели, насколько важна эта позиция для испанцев, где играет превосходный Родри. Йозуа был нашим лучшим игроком в матче с Испанией даже в качестве правого защитника. Однако он был бы ещё более ценным футболистом, если бы выступал в полузащите», — написал Маттеус в своей колонке на Sky Sport.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 испанская национальная команда встретится с Францией. Встреча состоится 9 июля. В полуфинале, который пройдёт 10 июля, сборная Англии сыграет с Нидерландами.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android