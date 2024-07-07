Маттеус считает, что Киммих способен стать немецким Родри

Легендарный защитник сборной Германии Лотар Маттеус отметил важность хавбека бундестим Йозуа Киммиха после матча 1/4 финала Евро-2024 с Испанией (2:1).

«Он [Киммих] может быть нашим Родри, если довериться ему. Вы видели, насколько важна эта позиция для испанцев, где играет превосходный Родри. Йозуа был нашим лучшим игроком в матче с Испанией даже в качестве правого защитника. Однако он был бы ещё более ценным футболистом, если бы выступал в полузащите», — написал Маттеус в своей колонке на Sky Sport.

Напомним, в полуфинале чемпионата Европы — 2024 испанская национальная команда встретится с Францией. Встреча состоится 9 июля. В полуфинале, который пройдёт 10 июля, сборная Англии сыграет с Нидерландами.

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